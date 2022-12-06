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    Ankara'da su kesintisi olan ilçeler! 6 Aralık 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    ASKİ Genel Müdürlüğü bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Vatandaşlar önlem alabilmek için su kesintilerini araştırıyor. İşte 6 Aralık 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
    • 06.12.2022 - 09:47
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    Ankara'da su kesintisi olan ilçeler! 6 Aralık 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    ASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

    Ankara’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler ASKİ tarafından duyuruldu.

    Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Ankara’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde su kesintisi yaşanıyor?” sorusunu sormaya başladı. İşte 6 Aralık 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

    Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler

    Şereflikoçhisar İlçesi Sanayi Mahallesi, Boğaziçi Mahallesi, Kale Mahallesi ve Sarıkaya Mahallesi civarında 6 Aralık 2022 Salı günü saat 08:10 ile 12:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    Çankaya İlçesi Ümit Mahallesi Meksika Caddesi, Ankaralılar Caddesi, Koru Mahallesi bir kısmı ve Çayyolu Mahallesi bir kısmında 6 Aralık 2022 Salı günü saat 03:10 ile 14:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    ASKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA

    Ankara da su kesintisi olan ilçeler! 6 Aralık 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama #1


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