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- Ankara'da su kesintisi yaşayacak bölgeler! 24 Kasım 2022 Perşembe ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
Ankara'da su kesintisi yaşayacak bölgeler! 24 Kasım 2022 Perşembe ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
- 24.11.2022 - 09:35
ASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.
Ankara’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler ASKİ tarafından duyuruldu.
Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Ankara’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde su kesintisi yaşanıyor?” sorusunu sormaya başladı. İşte 24 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler
Akyurt İlçesi Galaba Mahallesi 24 Kasım 2022 Perşembe günü saat 08:50 ile 12:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.
Çubuk İlçesi Barbaros Mahallesi Ferda Caddesi ve Karaca Caddesi’ne bağlı sokaklarda 24 Kasım 2022 Perşembe günü saat 08:50 ile 17:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.
Gölbaşı İlçesi Çimşit, Emirler ve Akören Çarsak Mahalleleri’nde 24 Kasım 2022 Perşembe günü saat 08:00 ile 18:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.