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Ankara'da su kesintisi yaşayacak bölgeler! 24 Kasım 2022 Perşembe ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

Ankara'da su kesintisi yaşayacak bölgeler! 24 Kasım 2022 Perşembe ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

ASKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Vatandaşlar önlem alabilmek için su kesintilerini araştırıyor. İşte 24 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…