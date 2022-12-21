Ankara'da su kesintisi yaşayacak ilçeler! 21 Aralık 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

ASKİ Genel Müdürlüğü bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Vatandaşlar önlem alabilmek için su kesintisi yaşayacak ilçeleri araştırıyor. İşte 21 Aralık 2022 ASKİ arıza sorgulama...

ASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

Ankara’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler ASKİ tarafından duyuruldu.

Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Ankara’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde su kesintisi yaşanıyor?” sorusunu sormaya başladı. İşte 20 Aralık 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler

Sincan İlçesi Beyobası Mahallesi tamamında 21 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 10:20 ile 18:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

Kazan ilçesi Atatürk Mahallesi 29 Mayıs Caddesi ve bağlı sokaklarda 21 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 10:30 ile 13:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

Çamlıdere İlçesi Beyler Mahallesi ve Yayalar Mahallesi’nin bir kısmında 21 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 11:40 ile 13:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.