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- Ankara'da su kesintisi yaşayan bölgeler hangileri? ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama 18 Kasım 2022
Ankara'da su kesintisi yaşayan bölgeler hangileri? ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama 18 Kasım 2022
ASKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki Ankara’da hangi bölgelerde sular kesildi? İşte 18 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
- 18.11.2022 - 09:40
ASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.
Ankara’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler ASKİ tarafından duyuruldu.
Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Ankara’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde su kesintisi yaşanıyor?” sorusunu sormaya başladı. İşte 18 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler
Çubuk İlçesi Y.Beyazıt Mahallesi Hakan Sokak, Zengin Sokak, Ulubatlı Sokak bölgelerinde 18 Kasım 2022 Cuma günü saat 08:15 ile 13:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.
ASKİ ARIZA SORGULAMA