Haberler

Yaşam Haberleri

Ankara'da su kesintisi yaşayan bölgeler hangileri? ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama 18 Kasım 2022

Ankara'da su kesintisi yaşayan bölgeler hangileri? ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama 18 Kasım 2022

ASKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki Ankara’da hangi bölgelerde sular kesildi? İşte 18 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…