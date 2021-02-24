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- Ardahan'da su samuru, köpeklerin elinden son anda kurtuldu
Ardahan'da su samuru, köpeklerin elinden son anda kurtuldu
Nesli tükenmekte olan su samuru, kendisini parçalamaya çalışan köpeklerin saldırısına uğramasının ardından bir vatandaş tarafından fark edildi. Su samuru, kurtarılarak doğaya bırakıldı.
- İHA
- 24.02.2021 - 18:02
- Güncelleme : 24.02.2021 - 18:05
Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı Altaş köyünde karla kaplı alanda yalnız kalan su samuru, iki köpeğin saldırısına uğradı.
Aracıyla bölgeden geçen Muhammet Şimşik isimli vatandaş, saldırıya şahit olunca aracından inerek su samurunu köpeklerden kurtardı.
SALDIRI ANI KAMERADA
Nesli tükenmekte olan ve ürkek yapısı nedeniyle doğada nadiren görülebilen su samuruna köpeklerin saldırdığı anlar, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.
KÖPELER TARAFINDAN KOVALANDI
Görüntülerde saldırgan köpeklerin diş darbelerine uğrayan su samurunun, kurtarıldıktan sonraki kaçışı ve köpekler tarafından kovalandığı anlar yer aldı.
Ardahan'da su samuru, köpeklerin elinden son anda kurtuldu VİDEO