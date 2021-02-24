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Ardahan'da su samuru, köpeklerin elinden son anda kurtuldu

Ardahan'da su samuru, köpeklerin elinden son anda kurtuldu

Nesli tükenmekte olan su samuru, kendisini parçalamaya çalışan köpeklerin saldırısına uğramasının ardından bir vatandaş tarafından fark edildi. Su samuru, kurtarılarak doğaya bırakıldı.