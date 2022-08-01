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    Ankara'da sular ne zaman gelecek? 1 Ağustos 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    ASKİ, bugün Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 1 Ağustos Pazartesi Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler...
    • 01.08.2022 - 11:52
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    Ankara'da sular ne zaman gelecek? 1 Ağustos 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

    Ankara'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler ASKİ tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    Peki Ankara'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

    POLATLI

    Polatlı İlçesi Gülveren Mahallesi Melikşah Sokak üzerinde oluşan su şebeke hattı arızasından dolayı su kesintisi uygulanmaktadır.

    ASKİ ARIZA SORGULAMA

    Ankara da sular ne zaman gelecek? 1 Ağustos 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama #1


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