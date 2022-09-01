Ankara'da sular ne zaman gelecek? 1 Eylül 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

Ankara'da sular ne zaman gelecek? 1 Eylül 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

ASKİ, bugün Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 1 Eylül perşembe Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler..

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

Ankara'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler ASKİ tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

POLATLI

Detay: Polatlı İlçesi Yüzükbaşı Mahallesinde Barajlar ve Ana İsale Hatlarına ait içme suyu şebeke hattında oluşan arızadan dolayı su kesintisi uygulanmaktadır.

Etkilenen Yerler:

Polatlı İlçesi Merkez Mahalleleri Tamamı, Beyliköprü, Karailyas, Kocahacılı, Gümüşyaka, Karahamzalı, Eskipolatlı, Karapınar, Karacaahmet, Yassıhöyük, Basri Mahalleleri, Sakarya Kışlası, Nazmi Elmas Kışlası

AYAŞ

Detay: Ayaş Emine Tevfika Ayaşlı Mahallesi Fatih Sitesi İçerisinde yapılan yangın hidrandı kurulumu ve vana çalışmaları nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler:

Emine Tevfika Ayaşlı Mahallesi Fatih Sitesi ve Ovabağları Mevkii.