Ankara’da sular ne zaman gelecek? 10 Ekim 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

Ankara’da sular ne zaman gelecek? 10 Ekim 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

ASKİ Genel Müdürlüğü dün akşam saatlerinde su kesintisi yaşanacağını açıklamıştı. Peki Ankara’da sular ne zaman gelecek? İşte 10 Ekim 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

ASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

Ankara’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri ASKİ tarafından duyuruldu.

Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Ankara’da sular ne zaman gelecek?” sorusunu sormaya başladı. İşte 8 Ekim 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler

Ankara’nın Sincan ilçesine bağlı Gazi Mahallesi Taş ocağı yolu üzerinde, Enerjisa’nın çalışma yaptığı sırada içme suyu şebeke hattına verdiği hasar sebebiyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Sular ne zaman gelecek?

Ankara’da 9 Ekim 2022 18.45 saatlerinde kesilen suların, 10 Ekim 2022 Pazartesi günü 12.00’de geleceği duyuruldu.