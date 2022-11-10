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    Ankara’da sular ne zaman gelecek? 10 Kasım 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    ASKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki Ankara’da sular ne zaman gelecek? İşte 10 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
    • 10.11.2022 - 09:11
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    Ankara’da sular ne zaman gelecek? 10 Kasım 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    ASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

    Ankara’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler ASKİ tarafından duyuruldu.

    Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Ankara’da sular ne zaman gelecek?” sorusunu sormaya başladı. İşte 10 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

    Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler

    Ayaş İlçesi Hacırecep, Hacıveli, Hacımemi, Dervişimam, Ferahfaki, Şeyhmuhittin, Camiatik, Ömeroğlu Mahallelerinde 10 Kasım 2022 Perşembe günü saat 10:00 ile 16:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    Ayaş İlçesi Başbereket ve Tekke Mahallelerinde 10 Kasım 2022 Perşembe günü saat 10:00 ile 17:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    Çankaya İlçesi Kızılırmak Mahallesi 1431 Sokak, 1443 Sokak, 1427 Sokak, 1426 Sokak, Budapeşte Caddesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi ve civarında 9 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 14:05 ile 10 Kasım 2022 Perşembe günü saat 14:30 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    ASKİ ARIZA SORGULAMA

    Ankara’da sular ne zaman gelecek? 10 Kasım 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama #1


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