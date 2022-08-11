Ankara'da sular ne zaman gelecek? 11 Ağustos 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

Ankara'da sular ne zaman gelecek? 11 Ağustos 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

ASKİ, bugün Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 11 Ağustos Perşembe Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler..

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

Ankara'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler ASKİ tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki Ankara'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

AKYURT

Detay: Galaba Mahallesi Bilader Sokak içi firma kazı çalışması esnasında dağıtım şebeke hattına zarar vermiştir. Bu nedenle kesinti uygulanacaktır.

Ekilenen yerler: Galaba Mahallesi

BALA

Detay: Bala ilçesi bahce karadalak içme suyu arıtma tesisinde yapılacak olan bakım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Hamidiye , Göztepe, İsmetpaşa , kartaltepe , Şentepe , , Aydoğan Ergin . Ergin yayla, Aşıkoğlu , Abazlı Yeniköy , Koçyayla, Ahmet çayırı Yöreli Yaylalı özü Mahhalleri.