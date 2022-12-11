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    Ankara'da sular ne zaman gelecek? 11 Aralık 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    ASKİ Genel Müdürlüğü bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Vatandaşlar önlem alabilmek için su kesintisi yaşayacak ilçeleri araştırıyor. İşte 11 Aralık 2022 ASKİ arıza sorgulama...
    • 11.12.2022 - 14:04
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    Ankara'da sular ne zaman gelecek? 11 Aralık 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    ASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

    Ankara’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler ASKİ tarafından duyuruldu.

    Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Ankara’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde su kesintisi yaşanıyor?” sorusunu sormaya başladı. İşte 11 Aralık 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

    Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler

    Çankaya İlçesi Yücetepe Mahallesi, Anıttepe Mahallesi, Maltepe Mahallesi ve civarında 11 Aralık 2022 Pazar günü planlı su kesintisi yapılacaktır.

    ASKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA

    Ankara da sular ne zaman gelecek? 11 Aralık 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama #1


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