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    Ankara’da sular ne zaman gelecek? 11 Ekim 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    ASKİ Genel Müdürlüğü sabah saatlerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki Ankara’da sular ne zaman gelecek? İşte 11 Ekim 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
    • 11.10.2022 - 09:10
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    Ankara’da sular ne zaman gelecek? 11 Ekim 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    ASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

    Ankara’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri ASKİ tarafından duyuruldu.

    Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Ankara’da sular ne zaman gelecek?” sorusunu sormaya başladı. İşte 11 Ekim 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

    Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler

    11 Ekim 2022 Salı günü, Ankara’nın Etimesgut İlçesi Yeni Bağlıca Mahallesinde Karatuz Cadde, Zirve Cadde, Çambayırı Cadde ve civarında planlı su kesintisi yaşanacaktır.

    Sular ne zaman gelecek?

    Ankara’da 11 Ekim 2022 09.00 saatlerinde kesilen suların, 11 Ekim 2022 Salı günü 16.00’da geleceği duyuruldu.

    ASKİ ARIZA SORGULAMA


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