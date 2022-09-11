Ankara'da sular ne zaman gelecek? 11 Eylül 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

Ankara'da sular ne zaman gelecek? 11 Eylül 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

ASKİ, bugün Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 11 Eylül Pazar Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler..

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

Ankara'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler ASKİ tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

POLATLI

Arıza Tarihi: 11.09.2022 08:30:00 Tamir Tarihi: 11.09.2022 13:00:00

Detay: Polatlı İlçesi Gazi Mahallesi Anıttepe Caddesi üzerindeki içme suyu şebeke hattında oluşan arızadan dolayı su kesintisi uygulanmaktadır.

Etkilenen Yerler

Şehitlik Mahallesi, Gazi Mahallesi ve Mehmet Akif Mahallesi Bir Bölümü

ASKİ KESİNTİ SORGULAMA