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    Ankara’da sular ne zaman gelecek? 11 Kasım 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    ASKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki Ankara’da sular ne zaman gelecek? İşte 11 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
    • 11.11.2022 - 10:51
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    Ankara’da sular ne zaman gelecek? 11 Kasım 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    ASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

    Ankara’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler ASKİ tarafından duyuruldu.

    Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Ankara’da sular ne zaman gelecek?” sorusunu sormaya başladı. İşte 11 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

    Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler

    Kalecik İlçesi Halit Cevri Aslangil Mahallesi tamamında 11 Kasım 2022 Cuma günü saat 09:00 ile 17:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    Ayaş İlçesi Ulupınar, Gökçebağ, Bayram, Ilıca ve Gençali Mahallelerinde 11 Kasım 2022 Cuma günü saat 10:00 ile 17:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    Yenimahalle İlçesi Gazi Mahallesi Ankapark, Cumhurbaşkanlığı Konutu, Yeni Çiftlik Caddesi, Silahtar Caddesi ve civarında 11 Kasım 2022 Cuma günü saat 09:00 ile 14:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    Bala İlçesi Göztepe, Hamidiye, İsmetpaşa, Kartaltepe, Şentepe, Abazlı, Yöreli, Yeniköy, Koçyayla, Ahmetçayırı, Aşıkoğlu, Ergin, Ergin Yaylası ve Aydoğan Mahallelerinde 11 Kasım 2022 Cuma günü saat 08:00 ile 20:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    ASKİ ARIZA SORGULAMA

    Ankara’da sular ne zaman gelecek? 11 Kasım 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama #1


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