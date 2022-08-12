Ankara'da sular ne zaman gelecek? 12 Ağustos 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

Ankara'da sular ne zaman gelecek? 12 Ağustos 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

ASKİ, bugün Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 12 Ağustos Cuma Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler..

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

Ankara'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler ASKİ tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki Ankara'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

BALA

Bala ilçesi bahce karadalak içme suyu arıtma tesisinde yapılacak olan bakım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yapılacaktır.

SİNCAN

Törekent mah.269 sok içi dagitim şebeke hattinda oluşan ariza nedeniyle plansız su kesintisi yapilmiştir.

POLATLI

PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi Zafer Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde oluşan su şebeke hattı arızasından dolayı su kesintisi uygulanmaktadır.