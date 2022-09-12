Ankara'da sular ne zaman gelecek? 12 Eylül 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

Ankara'da sular ne zaman gelecek? 12 Eylül 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

ASKİ, bugün Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 12 Eylül Pazartesi Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler..

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

Ankara'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler ASKİ tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

GÖLBAŞI

Gölbaşı ilçesi Oyaca Mahallesi'nde su deposunun bakım ve onarım çalışması nedeniyle 12/09/2022 saat 07:00 ile 19:00 arasında program dahilinde su kesintisi yapılacaktır.

POLATLI

Polatlı ilçesine su sağlayan 1200 mm’lik Yüzükbaşı Ana İsale Hattı üzerinde meydana gelen arıza nedeniyle, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü saat 15:00’a kadar ilçe genelinde basınç düşüklüğü ve bölgesel su kesintisi yaşanması öngörülmektedir.

Kesintiden; Şehitlik, Cumhuriyet, Kurtuluş,Gazi Zafer,İstiklal,Çamlıca,Şentepe,Gülveren,Mehmet Akif,Esentepe,Yeni ve Fatih mahallelerinin tamamı etkilenmektedir.