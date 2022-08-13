Ankara'da sular ne zaman gelecek? 13 Ağustos 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

Ankara'da sular ne zaman gelecek? 13 Ağustos 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

ASKİ, bugün Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 13 Ağustos Cumartesi Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler..

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

Ankara'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler ASKİ tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki Ankara'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

Gölbaşı

Detay: Gölbaşı İlçesi, Eymir Mahallesi, 832 cadde üzerinde Ø160 PE boruda meydana gelen arıza nedeniyle, 13.08.2022 saat 11:00 ile 16:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler

Yaylabağ Mahallesi; yeni yerleşim alanı, Polis Akademisi, Polis Özel Harekat Daire Bşk. ve Kriminal Dairesi Bşk.