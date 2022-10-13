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- Ankara’da sular ne zaman gelecek? 13 Ekim 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
Ankara’da sular ne zaman gelecek? 13 Ekim 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
- 13.10.2022 - 08:52
ASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.
Ankara’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri ASKİ tarafından duyuruldu.
Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Ankara’da sular ne zaman gelecek?” sorusunu sormaya başladı. İşte 13 Ekim 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler
Mamak ilçesi tüm mahallelerinde 12.10.2022 Çarşamba günü saat 22:00 ile 13.10.2022 Perşembe günü saat 10:00 arasında planlı su kesintisi yaşanacaktır.
Altındağ ilçesinin tamamında 12.10.2022 Çarşamba günü saat 22:00 ile 13.10.2022 Perşembe günü saat 10:00 arasında planlı su kesintisi yaşanacaktır.
Çankaya İlçesi Ertuğrulgazi mahallesi, Ön Cebeci Mahallesi, 50. Yıl Mahallesi , Dilekler Mahallesi, Çamlıtepe Mahallesi alt kotları bölgelerinde 12.10.2022 Çarşamba günü saat 22:00 ile 13.10.2022 Perşembe günü saat 10:00 arasında planlı su kesintisi yaşanacaktır.
Yenimahalle İlçesi Gazi Mahallesi Ankapark, Cumhurbaşkanlığı Konutu, Yeni Çiftlik Caddesi, Silahtar Caddesi (Kokereççiler –Süt Birligi) ve civarında 13.10.2022 Perşembe günü saat 08:00 ile 23:55 arasında planlı su kesintisi yaşanacaktır.
Yenimahalle İlçesi Karacakaya Mahallesi 2700 Cadde Mebuskent Villalarında 13.10.2022 Perşembe günü saat 09:00 ile 14:00 arasında planlı su kesintisi yaşanacaktır.
ASKİ ARIZA SORGULAMA