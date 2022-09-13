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    Ankara'da sular ne zaman gelecek? 13 Eylül 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    ASKİ, bugün Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 13 Eylül Salı Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler..
    • 13.09.2022 - 12:34
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    Ankara'da sular ne zaman gelecek? 13 Eylül 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

    Ankara'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler ASKİ tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    Çankaya

    Detay: İlkbahar mahallesi 620. Sokak içinde Q200 luk ductil temiz su şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

    Çamlıdere

    Detay: Çamlıdere İlçesi, Yayalar Mahallesi Mustafa Al sokak İçme Suyu Şebeke Hattı arızasından Dolayı Su Kesintisi Yaşanmaktadır.

    Etimesgut

    Detay: Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi Q140'lık Pe boru şebeke hattında meydana gelen arızadan kaynaklı plansız su kesintisi uygulanacaktır.

    ASKİ ARIZA SORGULAMA

    Ankara da sular ne zaman gelecek? 13 Eylül 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama #1


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