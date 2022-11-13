Petrol
95.78
2.25%
Euro
19.2202
1.95%
Dolar
18.5449
0.30%
Altın
1.054
1.05%
Borsa
4456
0.00%
Bitcoin
321.076
0.35%
BTXN Coin
6.66
-7.11%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    Ankara’da sular ne zaman gelecek? 13 Kasım 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    ASKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki Ankara’da sular ne zaman gelecek? İşte 13 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
    • 13.11.2022 - 10:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara’da sular ne zaman gelecek? 13 Kasım 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    ASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

    Ankara’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler ASKİ tarafından duyuruldu.

    Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Ankara’da sular ne zaman gelecek?” sorusunu sormaya başladı. İşte 13 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

    Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler

    Keçiören İlçesi Karşıyaka Mahallesi tamamında 13 Kasım 2022 Pazar günü saat 10:00 ile 13:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    ASKİ ARIZA SORGULAMA

    Ankara’da sular ne zaman gelecek? 13 Kasım 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama #1


    Turkey deports over 101,000 irregular migrants this year
    Turkey

    Turkey deports over 101,000 irregular migrants this year

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!
    Advertorial

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!

    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 12 Kasım 2022 İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!
    Yaşam

    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 12 Kasım 2022 İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!

    Görüş Bildir