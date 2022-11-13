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- Ankara’da sular ne zaman gelecek? 13 Kasım 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
Ankara’da sular ne zaman gelecek? 13 Kasım 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
ASKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki Ankara’da sular ne zaman gelecek? İşte 13 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
- 13.11.2022 - 10:18
ASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.
Ankara’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler ASKİ tarafından duyuruldu.
Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Ankara’da sular ne zaman gelecek?” sorusunu sormaya başladı. İşte 13 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler
Keçiören İlçesi Karşıyaka Mahallesi tamamında 13 Kasım 2022 Pazar günü saat 10:00 ile 13:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.
ASKİ ARIZA SORGULAMA