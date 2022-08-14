Ankara'da sular ne zaman gelecek? 14 Ağustos 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

Ankara'da sular ne zaman gelecek? 14 Ağustos 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

ASKİ, bugün Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 14 Ağustos Pazar Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler..

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

Ankara'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler ASKİ tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki Ankara'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

ASKİ, bugün Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 14 Ağustos Pazar Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler...

PURSAKLAR

Detay: Pursaklar ilçesi Merkez Mahallesi Yunus Emre Caddesi numara 31 önünde meydana gelen içme suyu şebeke arızası nedeni ile su kesintisi yapılmaktadır.

POLATLI

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi Mehmet Akif Mahallesi, Karacaoğlan Caddesi'nde oluşan su şebeke hattı arızasından dolayı su kesintisi uygulanmaktadır.

AKYURT

Detay: Akyurt İlçesi Beyazıt Mahallesi Deniz Sokak içerisinde oluşan boruda arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.