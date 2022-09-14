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    Ankara'da sular ne zaman gelecek? 14 Eylül 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    ASKİ, bugün Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 14 Eylül Çarşamba Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler..
    • 14.09.2022 - 10:48
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    Ankara'da sular ne zaman gelecek? 14 Eylül 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

    Ankara'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler ASKİ tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    POLATLI

    Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Refik Cesur Caddesi üzerinde içme suyu şebeke hattında oluşan arızadan dolayı su kesintisi uygulanmaktadır.

    BEYPAZARI

    Detay: Beypazarı ilçesi Hacıkara Mahallesi Şehit Pilot Ali Basmakçı sokakta dağıtım şebeke hattında oluşan arızadan dolayı su kesintisi yapılmıştır.

    ASKİ ARIZA SORGULAMA


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