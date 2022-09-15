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    Ankara'da sular ne zaman gelecek? 15 Eylül 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    ASKİ, bugün Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 15 Eylül Perşembe Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler..
    • 15.09.2022 - 11:48
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    Ankara'da sular ne zaman gelecek? 15 Eylül 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

    Ankara'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler ASKİ tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    HAYMANA

    Haymana ilçesi Merkez mahallelerinin su ihtiyacını sağlayan içmesuyu hattında oluşan 355'lik ana iletim hattından kaynaklı plansız su kesintisi meydana gelmektedir.

    GÖLBAŞI

    Detay: Gölbaşı ilçesi Oyaca Mahallesi'nde su deposunun bakım ve onarım çalışması nedeniyle 15/09/2022 saat 08:00 ile 21:00 arasında program dahilinde su kesintisi yapılacaktır.

    ÇANKAYA

    Arıza Tarihi: 15.09.2022 08:30:00 Tamir Tarihi: 15.09.2022 12:00:00 Detay: Büyük Esat mahallesi Mahatma Gandi caddesi no:97 Q150'lik çelik şebeke hattı arızası nedeni ile su kesintisi yapılmıştır.

    ASKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA


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