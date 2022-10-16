Ankara’da sular ne zaman gelecek? 16 Ekim 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

Ankara’da sular ne zaman gelecek? 16 Ekim 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

ASKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki Ankara’da sular ne zaman gelecek? İşte 16 Ekim 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

ASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

Ankara’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri ASKİ tarafından duyuruldu.

Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Ankara’da sular ne zaman gelecek?” sorusunu sormaya başladı. İşte 16 Ekim 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler

Polatlı İlçesi Şentepe Mahallesi’nin bir kısmında 15 Ekim 2022 saat 22:35 ile 16 Ekim 2022 02:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

Altındağ İlçesi Doğantepe Mahallesi ve Yıldıztepe Mahallesi bir kısmında 16 Ekim 2022 saat 08:00 ile 10:30 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

Etimesgut İlçesi Piyade Mahallesi alt kısımlarında 16 Ekim 2022 saat 08:30 ile 11:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.