Petrol
91.46
-3.29%
Euro
18.0646
-0.45%
Dolar
18.5677
0.15%
Altın
982.33
-1.21%
Borsa
3627
2.07%
Bitcoin
360.834
-0.18%
BTXN Coin
9.61
-2.13%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    Ankara’da sular ne zaman gelecek? 16 Ekim 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    ASKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki Ankara’da sular ne zaman gelecek? İşte 16 Ekim 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
    • 16.10.2022 - 08:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara’da sular ne zaman gelecek? 16 Ekim 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    ASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

    Ankara’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri ASKİ tarafından duyuruldu.

    Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Ankara’da sular ne zaman gelecek?” sorusunu sormaya başladı. İşte 16 Ekim 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

    Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler

    Polatlı İlçesi Şentepe Mahallesi’nin bir kısmında 15 Ekim 2022 saat 22:35 ile 16 Ekim 2022 02:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    Altındağ İlçesi Doğantepe Mahallesi ve Yıldıztepe Mahallesi bir kısmında 16 Ekim 2022 saat 08:00 ile 10:30 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    Etimesgut İlçesi Piyade Mahallesi alt kısımlarında 16 Ekim 2022 saat 08:30 ile 11:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    ASKİ ARIZA SORGULAMA

    Ankara’da sular ne zaman gelecek? 16 Ekim 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama #1


    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden şehidi ailesine ziyaret
    Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden şehidi ailesine ziyaret

    Merve Dizdar özel hayatıyla ilgili konuştu
    Magazin

    Merve Dizdar özel hayatıyla ilgili konuştu

    Ürdün’den Türkiye’ye taziye mesajı
    Dünya

    Ürdün’den Türkiye’ye taziye mesajı

    Görüş Bildir