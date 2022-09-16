Ankara'da sular ne zaman gelecek? 16 Eylül 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

Ankara'da sular ne zaman gelecek? 16 Eylül 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

ASKİ, bugün Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 16 Eylül Cuma Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler..

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

Ankara'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler ASKİ tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

POLATLI

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ : Polatlı İlçesi Zafer Mahallesi Dedeefendi Cadde Üzerinde Oluşan su şebeke hattındaki arızadan dolayı Su kesintisi Uygulanmaktadır.

POLATLI

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi İstiklal Mahallesi Avcılar Caddesi üzerinde hat vanası çalışması ve içme suyu şebeke hattında oluşan arızadan dolayı su kesintisi uygulanmaktadır.