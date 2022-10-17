Ankara’da sular ne zaman gelecek? 17 Ekim 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

Ankara’da sular ne zaman gelecek? 17 Ekim 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

ASKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki Ankara’da sular ne zaman gelecek? İşte 17 Ekim 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

ASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

Ankara’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri ASKİ tarafından duyuruldu.

Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Ankara’da sular ne zaman gelecek?” sorusunu sormaya başladı. İşte 17 Ekim 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler

Kalecik İlçesi Halit Cevri Aslangil Mahallesi’nin tamamında 17 Ekim 2022 saat 08:00 ile 12:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi 75 Yıl Bulvarı ve bir kısmında 17 Ekim 2022 saat 08:40 ile 13:00 arasına planlı su kesintisi yapılacaktır.