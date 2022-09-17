Petrol
91.57
0.78%
Euro
18.2838
0.10%
Dolar
18.2556
-0.05%
Altın
983.62
0.58%
Borsa
3377
0.00%
Bitcoin
367.973
0.30%
BTXN Coin
8.26
13.93%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Ankara'da sular ne zaman gelecek? 17 Eylül 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    ASKİ, bugün Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 17 Eylül Cumartesi Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler..
    • 17.09.2022 - 11:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da sular ne zaman gelecek? 17 Eylül 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

    Ankara'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler ASKİ tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    Ayaş

    Detay: Hacırecep mahallesi Ankara Caddesi içerisinde 90 lık içme suyu borusu hattı arızası nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.

    Etkilenen Yerler

    Hacırecep mahallesi hastahane ve TOKİ.

    ASKİ KESİNTİ SORGULAMA

    Ankara da sular ne zaman gelecek? 17 Eylül 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama #1


    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!
    Advertorial

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!

    Robotlar, doğru zamanda gülmeyi öğreniyor
    Teknoloji

    Robotlar, doğru zamanda gülmeyi öğreniyor

    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 17 Eylül 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama
    Yaşam

    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 17 Eylül 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

    Görüş Bildir