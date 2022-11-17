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    Ankara’da sular ne zaman gelecek? 17 Kasım 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    ASKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki Ankara’da sular ne zaman gelecek? İşte 17 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
    • 17.11.2022 - 08:43
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    Ankara’da sular ne zaman gelecek? 17 Kasım 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    ASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

    Ankara’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler ASKİ tarafından duyuruldu.

    Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Ankara’da sular ne zaman gelecek?” sorusunu sormaya başladı. İşte 17 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

    Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler

    Ankara’da su kesintisi yaşanan bölgelere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

    ASKİ ARIZA SORGULAMA

    Ankara’da sular ne zaman gelecek? 17 Kasım 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama #1


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