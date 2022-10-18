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- Ankara’da sular ne zaman gelecek? 18 Ekim 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
Ankara’da sular ne zaman gelecek? 18 Ekim 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
ASKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki Ankara’da sular ne zaman gelecek? İşte 18 Ekim 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
- 18.10.2022 - 09:13
ASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.
Ankara’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler ASKİ tarafından duyuruldu.
Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Ankara’da sular ne zaman gelecek?” sorusunu sormaya başladı. İşte 18 Ekim 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler
Polatlı İlçesi İstiklal Mahallesi bir bölümünde 17 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 16:30 ile 18 Ekim 2022 Salı günü saat 17:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.
Çubuk İlçesi Atatürk Mahallesi Bosna Hersek Caddesi ve Alparslan Türkeş Caddesi’ne bağlı sokaklarda 18 Ekim 2022 Salı günü saat 08:40 ile 17:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.
ASKİ ARIZA SORGULAMA