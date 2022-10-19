Ankara’da sular ne zaman gelecek? 19 Ekim 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

Ankara’da sular ne zaman gelecek? 19 Ekim 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

ASKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki Ankara’da sular ne zaman gelecek? İşte 19 Ekim 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

ASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

Ankara’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler ASKİ tarafından duyuruldu.

Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Ankara’da sular ne zaman gelecek?” sorusunu sormaya başladı. İşte 18 Ekim 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler

Altındağ İlçesi, Baraj Mahallesi’nde 19 Ekim Çarşamba günü saat 08:45 ile 13:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

Polatlı İlçesi Gülveren Mahallesi bir bölümü ve Esentepe Mahallesi bir bölümünde 19 Ekim Çarşamba günü saat 09:00 ile 14:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

Polatlı İlçesi İstiklal Mahallesi bir bölümünde 17 Ekim 2022 saat 16:30 da planlı olarak kesilen sular, 19 Ekim 2022 Çarşamba günü saat 12:00’de gelecektir.

ASKİ ARIZA SORGULAMA