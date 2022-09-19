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    Ankara'da sular ne zaman gelecek? 19 Eylül 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    ASKİ, bugün Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 19 Eylül Pazartesi Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler..
    • 19.09.2022 - 09:48
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    Ankara'da sular ne zaman gelecek? 19 Eylül 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

    Ankara'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler ASKİ tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    PURSAKLAR

    Detay: Pursaklar ilçesi Yunus Emre mahallesi burcu sokak içerisinde içmesuyu şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

    ELMADAĞ

    Detay: İsmetpaşa mahallesi hatip Sokak içerisindeki arızadan dolayı saat09/35 ile 11/35 saatlerı arası su kesıntısı yapılacakdır.

    ASKİ KESİNTİ SORGULAMA


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