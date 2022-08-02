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    Ankara'da sular ne zaman gelecek? 2 Ağustos 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    ASKİ, bugün Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 2 Ağustos Salı Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler...
    • 02.08.2022 - 11:16
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    Ankara'da sular ne zaman gelecek? 2 Ağustos 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

    Ankara'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler ASKİ tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    Peki Ankara'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

    GÖLBAŞI

    Gölbaşı ilçesi Kizilcasar 1261.cadde1129.cadde, hacılar mahallesi Otizm vakfı, Fenerbahçe kulübü,winner İncek, n modern sitesi ve çevresi mahallesi 1261 caddede @100 Ductil içme suyu bransman bağlantısi nedeniyle 09:45 ile 14:00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

    MAMAK

    Ortaköy mahallesi serpmeler Ø140 PVC boru arzası nedeniyle saat 15:00 a kadar su verilemeyecektir.

    ÇANKAYA

    ÇANKAYA İLÇESİ YAKUPABDAL MAHALLESİNDE ENERJİSA KAYNAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİNDEN DOLAYI SU VERİLEMEMEKTEDİR.

    ENERJİSADAN ALINAN BİLGİYE GÖRE TAHMİNİ SU VERİLİŞ SAATİ 13:00

    ASKİ KESİNTİ SORGULAMA

    Ankara da sular ne zaman gelecek? 2 Ağustos 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama #1


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