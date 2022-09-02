Ankara'da sular ne zaman gelecek? 2 Eylül 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

Ankara'da sular ne zaman gelecek? 2 Eylül 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

ASKİ, bugün Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 2 Eylül Cuma Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler..

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

Ankara'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler ASKİ tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

PURSAKLAR

Pursaklar ilçesi Altınova mahallesi mevlana caddesi intepe sokak içerisinde Kenan Metin ve Namık Çebi inşaat tarafından içmesuyu şebeke hattına hasar verilmiştir. Verilen hasar nedeniyle kesintisi yapılacaktır.

POLATLI A

PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi Şehitlik Mahallesi Hacatepe Civarı Yüksek Kotlarda Ara Ara Su Kesintsi Ayrıca Basınç Düşüklüğü Yaşanabilir.

KALECİK

Arıza Tarihi: 2.09.2022 08:30:00 Tamir Tarihi: 2.09.2022 13:00:00

Detay: SU KESİNTİSİ Çanşa Kale Mahallesi Bedir Sokak üzerindeki Ana iletim hattında oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

*Kesinti Saati 08:30 Tarih:02.09.2022 *Tahmini Su Verilme Tarih:02.09.2022 Saati:13:00