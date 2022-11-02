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Ankara’da sular ne zaman gelecek? 2 Kasım 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

Ankara’da sular ne zaman gelecek? 2 Kasım 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

ASKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki Ankara’da sular ne zaman gelecek? İşte 2 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…