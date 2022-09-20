Ankara'da sular ne zaman gelecek? 20 Eylül 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

Ankara'da sular ne zaman gelecek? 20 Eylül 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

ASKİ, bugün Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 20 Eylül Salı Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler..

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

Ankara'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler ASKİ tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Nallıhan

Detay: Nallıhan İlçesi Çayırhan Mahallesinde içme suyu şebeke hatlarında Vantuz takılacağından Planlı su kesintisi yapılacaktır.

Çankaya

Çankaya Belediyesi cihan sokak içerisinde çalışma esnasında Q150'lik düktil boruya hasar vermesinden dolayı su kesintisi yapılmıştır.