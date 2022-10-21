Petrol
92.03
-0.38%
Euro
18.1821
-0.14%
Dolar
18.6014
-0.03%
Altın
969.37
-0.40%
Borsa
3905
0.11%
Bitcoin
359.696
-0.42%
BTXN Coin
9.83
5.47%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 11 C

    Ankara’da sular ne zaman gelecek? 21 Ekim 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    ASKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki Ankara’da sular ne zaman gelecek? İşte 21 Ekim 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
    • 21.10.2022 - 09:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara’da sular ne zaman gelecek? 21 Ekim 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    ASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

    Ankara’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler ASKİ tarafından duyuruldu.

    Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Ankara’da sular ne zaman gelecek?” sorusunu sormaya başladı. İşte 21 Ekim 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

    Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler

    Çubuk İlçesi Esenboğa Mahallesi üst kotlarında 20 Ekim 2022 Perşembe günü saat 09:00 ile 21 Ekim 2022 Cuma günü saat 09:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    Nallıhan İlçesi Nasuhpaşa Mahallesi tamamında 21 Ekim 2022 Cuma günü saat 09:00 ile 13:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    ASKİ ARIZA SORGULAMA

    Ankara’da sular ne zaman gelecek? 21 Ekim 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama #1


    HDP'li vekilin eski eşi terörden gözaltına alındı
    3. Sayfa

    HDP'li vekilin eski eşi terörden gözaltına alındı

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    Advertorial

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Suudi Arabistan havalimanlarında alkol satışına izin verecek
    Dünya

    Suudi Arabistan havalimanlarında alkol satışına izin verecek

    Görüş Bildir