Ankara'da sular ne zaman gelecek? 21 Eylül 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

Ankara'da sular ne zaman gelecek? 21 Eylül 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

ASKİ, bugün Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 21 Eylül Çarşamba Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler..

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

Ankara'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler ASKİ tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

ÇANKAYA

Çankaya Yakupabdal mahallesi kumeevleri no: 1457 Pe100 @110 luk şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yapılacaktır kesinti saati 08:10 Tahmini su veriliş saati 12:00 Etkilenen yerler Yakupabdal Mahallesi Kumeevleri

ÇUBUK

Atatürk Mahallesi Ağda Sokakta Ø500mm kanalizasyon hattı imalatı nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır.