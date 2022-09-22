Ankara'da sular ne zaman gelecek? 22 Eylül 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

Ankara'da sular ne zaman gelecek? 22 Eylül 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

ASKİ, bugün Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 22 Eylül Perşembe Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler..

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

Ankara'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler ASKİ tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Sincan

Detay: Alcı Mh. Bozok sk içerisinde Türk Telekom çalışması esnasında dağıtım şebeke hattına zarar verilmesinden dolayı plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Mamak

Detay: Lalahan istasyon mahallesi kelebek sokak içersinde @90 PVC arza nedeniyle saat 17:00 kadar su verilemiyecek.