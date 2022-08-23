Ankara'da sular ne zaman gelecek? 23 Ağustos 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

Ankara'da sular ne zaman gelecek? 23 Ağustos 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

ASKİ, bugün Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 23 Ağustos Salı Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler..

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

Ankara'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler ASKİ tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Ankara'da sular ne zaman gelecek?

Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? ASKİ, bugün Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı.

İşte 23 Ağustos Salı Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler...

MAMAK

Kutludüğün mahallesi kanıderesindeki @90 lık PVC arza nedeniyle saat 12:00 kadar su verilemiyecek.

AYAŞ

Ayaş Hacırecep Mahallesi içerisinde Depo bakım onarım çalışması nedeniyle su kesintisi uygulanacaktir.