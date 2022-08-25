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    Ankara'da sular ne zaman gelecek? 25 Ağustos 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    ASKİ, bugün Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 25 Ağustos Perşembe Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler..
    • 25.08.2022 - 12:01
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    Ankara'da sular ne zaman gelecek? 25 Ağustos 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

    Ankara'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler ASKİ tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    POLATLI

    Polatlı İlçesi Şehitlik Mahallesi Köyceğiz Caddesi üzerinde Yüklenici Firma Kaner İnşaat Altyapı Çalışması yapmaktadır. Tedbir Amaçlı su kesintisi uygulanmaktadır.

    POLATLI

    Polatlı İlçesi Zafer Mahallesi Çifçiler Caddesi üzerinde Yüklenici Firma Kaner İnşaat Altyapı Çalışması yapmaktadır.

    ASKİ KESİNTİ SORGULAMA

    Ankara da sular ne zaman gelecek? 25 Ağustos 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama #1


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