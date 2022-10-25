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- Ankara’da sular ne zaman gelecek? 25 Ekim 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
Ankara’da sular ne zaman gelecek? 25 Ekim 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
- 25.10.2022 - 08:45
ASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.
Ankara’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler ASKİ tarafından duyuruldu.
Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Ankara’da sular ne zaman gelecek?” sorusunu sormaya başladı. İşte 25 Ekim 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler
Etimesgut İlçesi Bağlıca Mahallesi 1269 Sokak, 1272 Sokak, Ahmet Yımaz Sokak, Aydoğan Sokak, Bağlıca Köyü Caddesi, Bağlıca Köy Mezarlığı, Değirmenci Sokak, Demir Sokak, Gürbüz Sokak, Hasan Ağa Sokak, Kaya Sokak, Kıvırcık Sokak, Metinler Sokak, Ömer Muhtar Caddesi, Rıfatlar Sokak, Sıtkılar Sokak, Soykan Sokak, Şirin Sokak, Ünal Sokak, Üniversite Caddesi bölgelerinde 25 Ekim 2022 Salı günü saat 09:00 ile 17:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.
Sincan İlçesi Malıköy Mahallesi bölgesinde 25 Ekim 2022 Salı günü saat 08:00 ile 26 Ekim 2022 Çarşamba günü saat 08:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.
ASKİ ARIZA SORGULAMA