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    Ankara’da sular ne zaman gelecek? 26 Ekim 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    ASKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki Ankara’da sular ne zaman gelecek? İşte 26 Ekim 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
    • 26.10.2022 - 08:49
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    Ankara’da sular ne zaman gelecek? 26 Ekim 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    ASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

    Ankara’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler ASKİ tarafından duyuruldu.

    Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Ankara’da sular ne zaman gelecek?” sorusunu sormaya başladı. İşte 26 Ekim 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

    Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler

    Sincan İlçesi Malıköy Mahallesi bölgesinde 25 Ekim 2022 Salı günü saat 08:00 ile 26 Ekim 2022 Çarşamba günü saat 08:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    Gölbaşı İlçesi Aselsan, Özel Kuvvetler, Türksat, Yağlıpınar Mahallesi, Oğulbey Mahallesi’nin bir kısmında 25 Ekim Salı günü saat 22:00 ile 26 Ekim Çarşamba günü saat 10:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    Etimesgut İlçesi Aşağı Yurtçu Mahallesi Yurtkent Villaları, Dünya Birlik Sitesi’nde 26 Ekim Çarşamba günü saat 09:00 ile 18:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    ASKİ ARIZA SORGULAMA

    Ankara’da sular ne zaman gelecek? 26 Ekim 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama #1


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