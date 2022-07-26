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    Ankara'da sular ne zaman gelecek? 26 Temmuz 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    ASKİ, bugün Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 26 Temmuz Salı Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler...
    • 26.07.2022 - 12:25
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 12:49
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    Ankara'da sular ne zaman gelecek? 26 Temmuz 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

    Ankara'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler ASKİ tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    Peki Ankara'da sular ne zaman gelecek?

    Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

    Mamak

    Kutlu mh içmesuyu kayıp kaçak çalışmaları nedeni ile d .m.a çalışması nedeni ile 26 .07.2022 tarihinde 09.1600 arasında su kesintisi yapılacaktır.

    Sincan

    Temelli Cumhuriyet Mahallesi İrfanzüm Caddesi içerisinde oluşan şebeke hat arızasından dolayı plansız su kesintisi yapılmaktadır.

    ASKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

     

    Ankara da sular ne zaman gelecek? 26 Temmuz 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama #1

     


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