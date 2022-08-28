Ankara'da sular ne zaman gelecek? 28 Ağustos 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

Ankara'da sular ne zaman gelecek? 28 Ağustos 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

ASKİ, bugün Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 28 Ağustos Pazar Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler..

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

Ankara'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler ASKİ tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

BEYPAZARI

Detay: BEYPAZARI İLÇESİ BAŞAĞAÇ MAHALLESİ NURETTİN KARAOĞUZ SOKAKTA OLUŞAN SU ARIZASI SEBEBİYLE KESİNTİ YAPILMIŞTIR.

ELMADAĞ

Detay: HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER MAHALLESİ SANAYİ BÖLGESİNDE Kİ DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA Kİ ARIZADAN KAYNAKLI 00:00 12:00 SAATLERİ ARASI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.