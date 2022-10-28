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    Ankara’da sular ne zaman gelecek? 28 Ekim 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    ASKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki Ankara’da sular ne zaman gelecek? İşte 28 Ekim 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
    • 28.10.2022 - 09:35
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    Ankara’da sular ne zaman gelecek? 28 Ekim 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    ASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

    Ankara’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler ASKİ tarafından duyuruldu.

    Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Ankara’da sular ne zaman gelecek?” sorusunu sormaya başladı. İşte 28 Ekim 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

    Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler

    Haymana İlçesi Merkez Seyran Mahallesi, Kayabaşı Mahallesi, Çaldağ Mahallesi ve Yenimahalle bölgelerinde 28 Ekim 2022 saat 11:00 ile saat 14:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    ASKİ ARIZA SORGULAMA

    Ankara’da sular ne zaman gelecek? 28 Ekim 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama #1


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