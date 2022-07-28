Ankara'da sular ne zaman gelecek? 28 Temmuz 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

Ankara'da sular ne zaman gelecek? 28 Temmuz 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

ASKİ, bugün Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 28 Temmuz Perşembe Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler...

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

Ankara'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler ASKİ tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki Ankara'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

GÜDÜL

Güdül ilçesi Karacaören Mahallesi Kümeevler içerisinde meydana gelen dağıtım şebeke hattı boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır.

ALTINDAĞ

P-11 Pompa İstasyonu Bakım ve Onarım çalışması nedeniyle Su kesintisi yapılacaktır.

MAMAK

Bostancık mahallesi P11 pompa istasyonunda oluşan pompa arza nedeniyle saat 17:00 a kadar su verilemeyecektir.