Petrol
102.88
1.19%
Euro
18.2956
0.12%
Dolar
17.8678
-0.06%
Altın
998.35
0.11%
Borsa
2544
0.00%
Bitcoin
414.690
7.74%
BTXN Coin
10.16
9.71%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Ankara'da sular ne zaman gelecek? 28 Temmuz 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    ASKİ, bugün Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 28 Temmuz Perşembe Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler...
    • 28.07.2022 - 11:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da sular ne zaman gelecek? 28 Temmuz 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

    Ankara'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler ASKİ tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    Peki Ankara'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

    GÜDÜL

    Güdül ilçesi Karacaören Mahallesi Kümeevler içerisinde meydana gelen dağıtım şebeke hattı boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır.

    ALTINDAĞ

    P-11 Pompa İstasyonu Bakım ve Onarım çalışması nedeniyle Su kesintisi yapılacaktır.

    MAMAK

    Bostancık mahallesi P11 pompa istasyonunda oluşan pompa arza nedeniyle saat 17:00 a kadar su verilemeyecektir.

    ASKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

    Ankara da sular ne zaman gelecek? 28 Temmuz 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama #1


    İlginizi Çekebilir

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Öğretmen il dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? Tayin başvurusu nasıl yapılır?
    Eğitim

    Öğretmen il dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? Tayin başvurusu nasıl yapılır?

    Opera festivali Carmen başlıyor
    Kültür Sanat

    Opera festivali Carmen başlıyor

    Görüş Bildir