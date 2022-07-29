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    Ankara'da sular ne zaman gelecek? 29 Temmuz 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    ASKİ, bugün Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 29 Temmuz Cuma Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler...
    • 29.07.2022 - 10:36
    • Güncelleme : 29.07.2022 - 10:38
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    Ankara'da sular ne zaman gelecek? 29 Temmuz 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

    Ankara'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler ASKİ tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    Peki Ankara'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

    AYAŞ

    Ayaş Hacıveli mahallesi Orman su deposu Bakım Onarım çalışması nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır.

    GÖLBAŞI

    Gölbaşı ilçesi bahçelievler mahallesi 164 cadde @ 160 lik HDPE hattaki arıza nedeniyle 29/07/2022 saat 10:00 ile 15:00 arasında su kesintisi yapılacak.

    POLATLI

    Polatlı İİlçesi : Şehitlik Mahallesi Karacabey Cadde üzende oluşan Su Şebeke hattı arızısından dolayı Su Kesintisi Uygulanmaktadır.

    ASKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA


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