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- Ankara'da sular ne zaman gelecek? 29 Temmuz 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
Ankara'da sular ne zaman gelecek? 29 Temmuz 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
- 29.07.2022 - 10:36
- Güncelleme : 29.07.2022 - 10:38
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.
Ankara'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler ASKİ tarafından paylaşıldı.
Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.
Peki Ankara'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?
AYAŞ
Ayaş Hacıveli mahallesi Orman su deposu Bakım Onarım çalışması nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır.
GÖLBAŞI
Gölbaşı ilçesi bahçelievler mahallesi 164 cadde @ 160 lik HDPE hattaki arıza nedeniyle 29/07/2022 saat 10:00 ile 15:00 arasında su kesintisi yapılacak.
POLATLI
Polatlı İİlçesi : Şehitlik Mahallesi Karacabey Cadde üzende oluşan Su Şebeke hattı arızısından dolayı Su Kesintisi Uygulanmaktadır.