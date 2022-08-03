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    Ankara'da sular ne zaman gelecek? 3 Ağustos 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    ASKİ, bugün Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 3 Ağustos Çarşamba Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler...
    • 03.08.2022 - 11:37
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    Ankara'da sular ne zaman gelecek? 3 Ağustos 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

    Ankara'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler ASKİ tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    Peki Ankara'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

    ETİMESGUT

    Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi içerisinde su inşaat daire Başkanlığı tarafından Bağlıca Mahallesinde imalatı tamamlanan içme suyu ilave şebeke hattının mevcut hatta bağlantı çalışması olması nedeniyle planlı su kesintisi yaşanacaktır.

    Etkilenen Yerler:

    BAĞLICA MAHALLESİ ÇAMBAYIRI, ZİRVE, DEĞİRMENCİ, CADDELERİ VE 1000, 997, 996, SOKAKLAR VE ÇEVRESİNE SU VERİLEMEYECEKTİR.

    ASKİ KESİNTİ SORGULAMA


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