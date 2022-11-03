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    Ankara’da sular ne zaman gelecek? 3 Kasım 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    ASKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki Ankara’da sular ne zaman gelecek? İşte 3 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
    • 03.11.2022 - 08:47
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    Ankara’da sular ne zaman gelecek? 3 Kasım 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    ASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

    Ankara’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler ASKİ tarafından duyuruldu.

    Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Ankara’da sular ne zaman gelecek?” sorusunu sormaya başladı. İşte 3 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

    Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler

    Elmadağ İlçesi Bahçelievler Mahallesi Opet Benzinlik ve çevresi, 451 Sokak 4/B civarında 3 Kasım 2022 Perşembe günü saat 07:15 ile 10:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    ASKİ ARIZA SORGULAMA

    Ankara’da sular ne zaman gelecek? 3 Kasım 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama #1


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