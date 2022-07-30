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    Ankara'da sular ne zaman gelecek? 30 Temmuz 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    ASKİ, bugün Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 30 Temmuz Cumartesi Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler...
    • 30.07.2022 - 10:33
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    Ankara'da sular ne zaman gelecek? 30 Temmuz 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

    Ankara'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler ASKİ tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    Peki Ankara'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

    YENİMAHALLE

    Yenimahalle ilçesi Emniyet Mahallesi Silahtar Cadde içerisinde Ø500 mm'lik şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.

    ASKİ ARIZA SORGULAMA

    Ankara da sular ne zaman gelecek? 30 Temmuz 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama #1


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